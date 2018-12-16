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السومة ينفي “الإشاعات”.. ويحفز الأهلي قبل كلاسيكو الهلال

السومة ينفي “الإشاعات”.. ويحفز الأهلي قبل كلاسيكو الهلال
weam.co/561040
جدة - عون الفيصل - الوئام:

نفى نجم النادي الأهلي الكابتن عمر السومة ما تردد يوم أمس عن إيقافه إداريا عن مباراة الأهلي والشباب، والتي خسرها فريقه بهدف وحيد.

وحفز اللاعب، جماهير ناديه، قبل الكلاسيكو المنتظر يوم الجمعة المقبل أمام الهلال. قائلا: “‏السلام عليكم، حابب أقولكم شيء.. أقسم بالله العظيم أنكم ظالمين موسى المحياني كثيرا، ولا توجد مشكلة بيننا، ولم أستبعد عن اللقاء بأي قرار إداري”.

وأضاف السومة، عبر تويتر: “نتمنى من الجميع التركيز على الدعم في المباراة القادمة، وعدم الالتفات للإشاعات، يعطيكم العافية”.

يذكر ان النادي الأهلي جدد تعاقده مع النجم الدولي عمر السومة، مطلع الصيف الماضي، بعقد يمتد حتى 2022؛ ما ييدد كل الإشاعات التي تلاحق اللاعب.

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