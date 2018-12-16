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الحلبوسي يتوجه إلى السعودية في زيارة رسمية

الحلبوسي يتوجه إلى السعودية في زيارة رسمية
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توجه رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، إلى المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية.

ووفقا لموقع “السومرية نيوز” العراقي، توجه رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي برفقة وفد نيابي، اليوم الأحد، إلى المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية؛ استجابة لدعوة رئيس مجلس الشورى عبد الله بن محمد آل الشيخ”.

وأشارت السومرية، إلى أنه “من المقرر أن يلتقي خلال الزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وعدد من الأمراء والمسؤولين هناك؛ لبحث سبل التعاون، والعلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن مناقشة الأوضاع في المنطقة”.

وكان الحلبوسي قد أجرى أولى جولاته الإقليمية بعد تسمله منصبه رئيسا للبرلمان قبل نحو شهرين، حيث زار عددا من الدول بينها تركيا ومصر والإمارات والكويت.

 

  

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