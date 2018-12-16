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قائد اتالانتا الإيطالي تحت رادار الهلال

قائد اتالانتا الإيطالي تحت رادار الهلال
weam.co/561052
إبراهيم آل صالح - الوئام

قالت مصادر صحفية، إن إدارة الهلال قطعت شوطًا كبيرًا في مفاوضة اللاعب الأرجنتيني أليخاندرو قوميز، لاعب وقائد أتالانتا الإيطالي والذي يلعب في مركز الوسط الهجومي.

قوميز صاحب الـ30 عامًا يجيد اللعب في المركزين الجناحين الأيمن والأيسر وكذلك كمهاجم ثاني، ولعب مسيرته لأندية آرسنال ساراندي، سان لورينزو في الأرجنتين، كاتانيا الإيطالي، وميتاليست خاركيف الأوكراني، والأخير باعه مُضطرًا لأتالانتا في سبتمبر 2014 مقابل 2.5 مليون يورو رغم أنهم تكبدوا لأجله 7 ملايين يورو خلاف راتبه البالغ آنذاك مليوني يورو صافية، بسبب الأحداث السياسية العنيفة في أوكرانيا بذلك الوقت.

يذكر أن قوميز، لعب لأتالانتا الإيطالي 165 مباراة في كل البطولات وسجل 41 هدفًا ومرر 42 تمريرة حاسمة، وفي الدوري الإيطالي سجل 36 هدفًا ومرر 38 تمريرة حاسمة.

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