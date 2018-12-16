“السترات الصفراء” تصل تركيا.. مظاهرات بالآلاف احتجاجا على الغلاء

تظاهر الآلاف، اليوم، في ديار بكر جنوب شرق تركيا، احتجاجًا على ارتفاع الأسعار في الأشهر الأخيرة، وأشاد بعضهم بمتظاهري “السترات الصفراء” في فرنسا.

وتجمّع المحتجون الذين لبّوا نداء كونفدرالية نقابات عمال الخدمة العامة، في وسط مدينة ديار بكر، كبرى مدن جنوب شرق تركيا ذات الغالبية الكردية، وذلك تحت رقابة أمنية مشددة.

وتدهور الوضع الاقتصادي كثيرًا في الأشهر الأخيرة بسبب تراجع قيمة الليرة التركية على خلفية توتر دبلوماسي مع واشنطن صيف عام 2018 ورفض الأسواق السياسات الاقتصادية لأنقرة.

وبلغ التضخم في شهر نوفمبر الماضي 21,62 % بالنسق السنوي متباطئًا بشكل ضئيل عن مستواه في شهر أكتوبر الماضي، ورغم الإجراءات الحكومية يشعر السكان يوميًا بارتفاع الأسعار.

وأشاد بعض المحتجين بحركة “السترات الصفراء” في فرنسا المطالبة بالمزيد من العدالة الاجتماعية.

وقال محمد سيرين وهو أحد المحتجين “إن مطالبنا مماثلة، لمطالب (السترات الصفراء)، وتحمل الأهداف ذاتها، لكن هناك فوارق في كل بلد، نحن ببساطة نطلب ظروف عيش إنسانية”.