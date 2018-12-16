بيان من لجنة الاحتراف بشأن تسجيل اللاعب المحترف بوثيقة جواز سفر سعودي

أعلنت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في اتحاد كرة القدم، أن اللاعبين المحترفين الذين لا يحملون هوية وطنية ويحملون جواز سفر، تم تسجيلهم كلاعبين محترفين سعوديين بناء على طلب أنديتهم ووفق اشتراطات التسجيل الواردة في المادة (الثامنة والشعرين) من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم وذلك بعد صدور موافقة الهيئة العامة للرياضة على هذا الإجراء، مشيرة إلى أن جميع الأنظمة واللوائح والتعاميم والقرارات المطبقة على اللاعبين المحترفين السعوديين المسجلين بالهوية الوطنية تنطبق على اللاعبين المحترفين السعوديين المسجلين بناء على جواز السفر السعودي، مع العلم بأن الأندية حق الخيار بين تسجيل اللاعب الذي يحمل جواز سفر سعودي كلاعب سعودي محترف أو لاعب مواليد محترف.

وأضافت في بيان نشرته عبر حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم في تويتر اليوم (الأحد): “بالنسبة للاعبين المحترفين المواليد الذين يحملون شهادة ميلاد سعودية، ولا يحملون هوية وطنية أو جواز سفرسعودي فقد تم تسجيلهم كلاعبين محترفين مواليد بناء على طلب أنديتهم بموجب جواز السفر الأجنبي أو رخصة الإقامة ووفق ضوابط وشوط تسجيل اللاعبين المحترفين المواليد الواردة في تعميم الاتحاد السعودي لكرة القدم رقم (7113) وتاريخ هـ1439/9/16″.