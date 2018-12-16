شاهد.. الرياض تتوشح بألوان علم البحرين احتفاء بيومها الوطني #اليوم_الوطني_البحريني

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شاركت الرياض , مملكة البحرين فرحتها بالذكرى الـ47 لليوم الوطني لها ، حيث توشحت أبرز المباني والأبراج في العاصمة بألوان العلم البحريني، بواسطة إضاءة الليزر والأنوار التي تشير للون علم مملكة البحرين الحبيبة والغالية على قلب كل مواطن سعودي, كما وضعت لوحات تعبر عن ذلك الاحتفاء، في دلالة واضحة على عمق العلاقة الأخوية القائمة على مبدأ وحدة المصير.

وعلى جاني آخر أقامت “مطارات الرياض” اليوم، احتفالية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ47 لمملكة البحرين الشقيقة تعبيراً عن روابط الأخوَّة والمحبة التي تجمع المملكتين.

وتوشحت صالات مطار ‏الملك خالد الدولي بألوان العلم البحريني، متضمنة عدة فعاليات مختلفة، أبرزها استقبال وتوديع المسافرين القادمين والمغادرين بالورود، وبعض الهدايا التذكارية الخاصة بهذه المناسبة في مشاهد أثارت إعجاب الأشقاء في مملكة البحرين.

وجاءت هذه الاحتفالية لتؤكد متانة وعمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.