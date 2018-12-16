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تعاطفاً مع أم الشهيد.. مدرسة بالطائف تطلق اسم “أخو الأبطال” على قاعة اختبار

تعاطفاً مع أم الشهيد.. مدرسة بالطائف تطلق اسم “أخو الأبطال” على قاعة اختبار
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الطائف - الوئام - عبدالله العازمي

أطلقت ثانوية الملك عبدالله بالطائف اسم “أخو الأبطال” على قاعة اختبار بسبب وجود شقيق أحد الشهداء في هذا اللجنة.

من جانبه وبناء على توجيهات المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال اللهيبي، وقف مدير مكتب وفاء لرعاية الطلاب والطالبات، الأستاذ أحمد بن محمد الكردي على الطالب مشعل أخو الشهيد مهند الزهراني رحمه الله واطمأن عليه ووصفه بأنه “ابتسامة جميلة يرسمها مشعل على محياه نحو مستقبل مشرق”، مثمناً دور قيادة المدرسة في إطلاق اسم قاعة أخو الأبطال على اللجنة التي يؤدي فيها الطالب مشعل الزهراني .

جاء هذا التفاعل بعد تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر أم الشهيد وهي تحكي قصة استشهاد أحد أبنائها وإصابة أخيه التوأم ومرابطة ابنها الثالث في الحد الجنوبي.

 

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