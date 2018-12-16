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من الرياض

الحكومة اليمنية تدعو إلى إلزام الحوثيين بتنفيذ اتفاقات مشاورات السلام في السويد

الحكومة اليمنية تدعو إلى إلزام الحوثيين بتنفيذ اتفاقات مشاورات السلام في السويد
weam.co/561080
الوئام-واس

أكدت الحكومة اليمنية، أهمية تنفيذ الاتفاقات التي نتجت عن مشاورات السلام التي عقدت في السويد وإلزام الانقلابيين بتنفيذها.
وجدد نائب وزير الخارجية في الحكومة اليمنية محمد الحضرمي خلال لقاءه في مدينة الرياض سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين حرص الحكومة على الاستمرار في الانخراط بايجابية في مساعي المبعوث الأممي إلى اليمن بغية تخفيف معاناة اليمنيين التي تسببت بها المليشيا الحوثية جراء انقلابها على الشرعية، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وأكد المسؤول اليمني، أهمية دعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن ومساعيه نحو السلام المرتكز على المرجعيات الأساسية الثلاث.
من جهته، أعرب السفير الروسي عن ارتياحه للإتفاقات التي أثمرت عنها مشاورات السلام اليمنية في السويد وقال إنها خطوة مهمة في الطريق الصحيح.
وأكد السفير أن الالتزام بتنفيذ ما خرجت به المشاورات سيقود إلى المزيد من التفاهمات حول مختلف القضايا التي ستبحث في الجولات القادمة وصولًا الى تحقيق السلام الشامل في اليمن.

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