ليفربول يخطف صدارة الدوري الإنجليزي بثلاثية في مانشستر يونايتد

متابعات - الوئام

خطف فريق ليفربول الإنجليزى صدارة الدوري الإنجليزي، بفوز غال على ضيفه مانشستر يونايتد، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين مساء الأحد، على ملعب “آنفيلد” معقل الريدز، في قمة منافسات الجولة 17 من “بريميرليج”.

بداية افتتاح الأهداف كانت لدى ساديو مانى لصالح ليفربول، خطف هداف رائعا في الدقيقة 24 من زمن المباراة.

في الدقيقة 33 أدرك خيسى لينجارد التعادل لمانشستر يونايتد، بعدما سقطت الكرة من يد الحارس البرازيلى أليسون بيكر.

وأضاف “البديل” شاكيرى الهدف الثانى لصالح ليفربول فى الدقيقة 72 ثم اختتم الثلاثية فى الدقيقة 83 من زمن المباراة.

سدد روبرتو فيرمينو، كرة رائعة بعدما راوغ مدافعى مانشستر يونايتد، لكن نجح الحارس الإسبانى ديفيد دى خيا فى التصدى لها بالدقيقة 52 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد ليفربول إلى 45 نقطة جاء بها فى المركز الأول بجدول الدوري الإنجليزي متفوقا بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتى صاحب المركز الثانى، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 26 نقطة احتل بها فى المركز السادس.