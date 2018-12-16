مسؤول حكومي إيراني: طهران تبيع تربتها لقطر

متابعات - الوئام

كشف علي مراد أكبري، معاون وزير الزراعة الإيراني ومدير عام قسم المياه والتربة في منظمة البيئة الإيرانية، عمليات بيع للتربة الإيرانية إلى بلدان عربية، مضيفا أن الدوحة تستخدمها في تجفيف المياه وبناء الجزر الصناعية.

تصرحات المسؤول الحكومي الإيراني جاءت بعد موجة جدل في الأوساط الإيرانية بسبب ما سمي بأزمة بيع التربة، بعد كشف عمليات تهريب لتربة المزارع والمراعي الإيرانية لصالح الدوحة.

وأضاف أكبري في تصريحات صحفية، أن عمليات بيع التربة الإيرانية تحدث في غياب تام من جانب السلطات، والتي بدأت محاولات كشف رجال المستفيدين من وراء تلك التجارة.

وقال تقرير لـ”راديو فاردا” الأمريكي المتخصص في الشأن الإيراني، إن أزمة بيع التربة في إيران تشير إلى نوايا نظام الملالي بالاستفادة من الدخل التجاري الضخم، بعيدا عن المصلحة العامة للبلاد.

فيما نددت صحيفة “آرمان” الإصلاحية الإيرانية بشدة ذلك الأمر، وقال تقرير لها بعنوان، “على الأقل لا تصدروا التراب”، أن بيع التربة أصبح أحد المخاطر والتحديات الكبرى بالبلاد.