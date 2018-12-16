هاربون من قمع أردوغان.. 6 آلاف طلب لجوء من أتراك إلى اليونان

تقدم نحو 6 آلاف و404 مواطنين أتراك بطلبات لجوء إلى اليونان من بينهم 4 آلاف و425 طلبا خلال العام الجاري بحسب وزارة شؤون الهجرة اليونانية، إثر الممارسات القمعية ضد حقوق الإنسان وحرية التعبير.

إحصاءات الهجرة لشهر نوفمبر وحدة كشفت عن تقدم 618 تركيًا بطلبات لجوء إلى السلطات اليونانية، وخلال الـ 28 شهرا الأخيرة منذ المحاولة الانقلابية في يوليو 2016 وحتى نوفمبر من هذا العام تقدم 6 آلاف و404 تركي بطلبات لجوء إلى اليونان.

وفقًا للإحصاء فبين هذا الرقم تقدم 1826 تركي بطلبات لجوء إلى اليونان عام 2017 الذي شهد تصاعد عمليات القمع ضد المعارضين والنواب البرلمانيين والصحفيين. وخلال الفترة بين شهري يناير ونوفمبر من عام 2018 ارتفع الرقم إلى 4 آلاف و425 تركي.