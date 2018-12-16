للشهر الثالث على التوالي.. تراجع نسب الطلاق في المحاكم

تراجعت حالات الطلاق المسجَّلة في محاكم السعودية للشهر الثالث على التوالي منذ بداية العام الجاري 1440 هـ؛ إذ سجلت المحاكم خلال الشهر المنصرم 3989 حالة طلاق.

وسجَّلت المحاكم في أنحاء السعودية خلال شهر صفر 4773 حالة طلاق، فيما كانت صكوك الطلاق الموثقة في المحاكم خلال محرم 5340 صك طلاق.

وذكرت وزارة العدل لأعمال المحاكم وكتابات العدل خلال شهر ربيع الأول أن 49% من إجمالي صكوك الطلاق الصادرة الشهر الماضي كانت من منطقتَي مكة المكرمة الرياض.

وتراوح عدد الصكوك المسجَّلة يوميًّا في جميع مناطق السعودية بين 134 و283 صكًّا يوميًّا، وتراوحت الصكوك الصادرة خلال الـ12 شهرًا الماضية بين 2376 كحد أدنى، و5558 كحد أعلى.