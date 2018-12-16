الاهلي يتقدم بشكوى لـ”الانضباط” بسبب تصريحات “البلطان

الوئام-جدة-عون الفيصل

تقدم النادي الأهلي رسمياً بشكوى للجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم ضد رئيس نادي الشباب، خالد البلطان، و التي يرى فيها الأهلاويون إساءة لجماهير فريقهم ؛ و طالب الأهلاويون في شكواهم بتطبيق المادة 50، و التي قد تصل عقوبتها إلى الإيقاف عام و الغرامة المالية بما لا يزيد عن (300) الف ريال .

يذكر ان خالد البلطان كان صرح بعد مباراة فريقه ضد الأهلي، و التي انتهت بفوز الشباب بهدف دون رد ، قائلا : ” كنت واثق من أن فريقي سيحقق الانتصار اليوم على الأهلي، بحكم معرفتي بالفريق الأهلاوي وعدم قدرته على مجاراتنا، كما أنه لم يكن في يوم من الأيام نداً لنا، وأفخر بأن الأهلي لم يستطيع تسجيل أي هدف في فريقي على ملعب الجوهرة بحضوري”.

وأضاف البلطان:” تركت المشهد الرياضي منذ 5 سنوات وعدت والأهلي كما هو لم يتغير وجماهيره لم تتغير ومازال يغمى عليهم في المباريات كما حصل اليوم “هذا حسينوه وهذي خلاقينه”.

وزاد:” أعد الشبابين خلال الفترة المقبلة بأنهم سيشاهدون عمل مختلف ومميز كما حصل خلال الفترة الماضية التي استطعنا فيها رفع مستوى الفريق، الموسم الماضي كان مركزنا العاشر والآن نحاول المنافسة على المقاعد المؤهلة لدوري أبطال آسيا، وطموحي أن أعيد الشباب كما كان منافس على البطولات والجميع يخشى منه والجماهير تنتظر مني الكثير ولن أخذلهم”.