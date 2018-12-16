الرئيس السوداني يصل دمشق و الأسد في استقباله

الوئام-متابعات

أعلنت وكالة الأنباء السورية أن الرئيس السوري بشار الأسد استقبل الرئيس السوداني عمر البشير في دمشق.

وتعتبر زيارة البشير لدمشق هي أول زيارة لرئيس عربي لسوريا منذ اندلاع الأزمة السورية .

وعقد الرئيسان جلسة محادثات تناولت العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في سوريا والمنطقة.

وأكد الطرفان خلال المحادثات أن “الظروف والأزمات التي تمر بها العديد من الدول العربية تستلزم إيجاد مقاربات جديدة للعمل العربي، تقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية”.

وأشار الأسد و البشير إلى أن “ما يحصل في المنطقة وخاصة في الدول العربية يؤكد ضرورة استثمار كل الطاقات والجهود من أجل خدمة القضايا العربية، والوقوف في وجه ما يتم رسمه من مخططات تتعارض مع مصالح دول المنطقة وشعوبها”.

وشكر الرئيس السوري البشير على زيارته، وأكد أنها ستشكل دفعة قوية لعودة العلاقات بين البلدين