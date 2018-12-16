مصادر لـ”الوئام” : سييرا على رادار الاهلي بدلا من قويدي

الوئام-جدة-عون الفيصل

علمت “الوئام” من مصادرها الخاصة، أن إدارة الأهلي قد وضعت المدرب التشيلي لويس سييرا كخيار أول محتمل للتعاقد معه في حال تمت إقالة المدرب الأرجنتيني بابلو قويدي ؛ و الذي بات مصير بقائه معلق على نتيجة مباراة فريقه أمام الهلال متصدر الدوري يوم الجمعة القادم في مدينة الرياض ، و أشار المصدر إلى أن إدارة النادي الأهلي قد استفسرت من هيئة الرياضة عن امكانية التعاقد معه و لا زالت تنتظر الرد .

يذكر أن العلاقات بين مدرب الأهلي الحالي و جماهير الفريق ليست في افضل احوالها خاصة بعد التعثر في 3 مباريات دورية مع الفيحاء و الرائد و الشباب على التوالي .