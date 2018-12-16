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بعد تعثر الأخير

مصادر لـ”الوئام” : سييرا على رادار الاهلي بدلا من قويدي

مصادر لـ”الوئام” : سييرا على رادار الاهلي بدلا من قويدي
weam.co/561130
الوئام-جدة-عون الفيصل
علمت “الوئام” من مصادرها الخاصة، أن إدارة الأهلي قد وضعت المدرب التشيلي لويس سييرا كخيار أول محتمل للتعاقد معه في حال تمت إقالة المدرب الأرجنتيني بابلو قويدي ؛ و الذي بات مصير بقائه معلق على نتيجة مباراة فريقه أمام الهلال متصدر الدوري يوم الجمعة القادم في مدينة الرياض ، و أشار المصدر إلى أن إدارة النادي الأهلي قد استفسرت من هيئة الرياضة عن امكانية التعاقد معه و لا زالت تنتظر الرد .
يذكر أن العلاقات بين مدرب الأهلي الحالي و جماهير الفريق ليست في افضل احوالها خاصة بعد التعثر في 3 مباريات دورية مع الفيحاء و الرائد و الشباب على التوالي .  

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إقالة مدرب الهلال

إقالة مدرب الهلال

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