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ضمن استعدادات حج 1440

وزير الحج والعمرة يستقبل وزراء الإرشاد بالسودان والشؤون الإسلامية بالجزائر و”المقدسات” بفلسطين

وزير الحج والعمرة يستقبل وزراء الإرشاد بالسودان والشؤون الإسلامية بالجزائر و”المقدسات” بفلسطين
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استقبل وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن بمكتبه بمكة المكرمة اليوم،  وزير الدولة الأمين العام للمجلس الأعلى للأوقاف والتوجيه والإرشاد بجمهورية السودان الأستاذ أبوبكر عثمان إبراهيم، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف بجمهورية الجزائر محمد عيسى، ووزير الأوقاف والشؤون الدينية بدولة فلسطين الدكتور يوسف ادعيس والوفود المرافقة لهم، كلاًّ على حدة، بحضور معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، وعدد من المسؤولين بالوزارة.

وجرى خلال اللقاءات بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بشؤون الحج لهذا العام 1440هـ، وذلك في ظل الخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع –حفظهما الله- ، وتنفيذ خطط الوزارة وتفعيلها للتقنية لإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن بما يكفل لهم أداء مناسك الحج في أجواء مفعمة بالراحة والأمان.

من جانبه شكر وزير الحج والعمرة أصحاب المعالي الوزراء ، لما قدموه من تعاون تجاه ترتيبات حجاج بلدانهم، وتنفيذ برامج التوعية للحجاج في بلدانهم قبل مجيئهم المملكة، بما يكفل -بمشيئة الله – تقديم أفضل الخدمات لهم ، وتمكينهم من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.

كما قدم أصحاب المعالي الوزراء شكرهم وتقديرهم لحكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله- ، مثمنين ما لمسوه من جهود كبيرة لخدمة ضيوف الرحمن من مختلف أقطار العالم، منذ وصولهم أرض المملكة وحتى مغادرتهم بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسكهم في راحة واطمئنان.

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