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دماء على الكراس.. قناص حوثي يقتل طفلة عائدة من المدرسة في تعز

دماء على الكراس.. قناص حوثي يقتل طفلة عائدة من المدرسة في تعز
weam.co/561136
متابعات - الوئام

قتل قناص حوثي، الأحد، طفلة وأصاب شقيقها الأصغر خرج لاستقبالها أثناء عودتها من مدرستها بمدينة تعز جنوب غرب اليمن.

وأفادت قناة العربية، نقلا عن مصادر محلية أن أحد قناصة ميليشيات الحوثي، استهدف الطفلة “زينب جميل الجنيد – 7 سنوات”، وشقيقها “عبدالهادي- 4 سنوات”، بالقرب من منزلهما في الصرمين بمديرية صبر الموادم جنوب شرق مدينة تعز، ما أدى الى مقتل الطفلة وإصابة شقيقها.

وقالت المصادر إن الطفلة زينب كانت في طريق عودتها من المدرسة عندما خرج شقيقها عبد الهادي في استقبالها، فأطلق عليهما قناص حوثي النار من جبل لوزم القريب من المنطقة.

ووفقا لتقارير رسمية فإن المدنيين في مدينة تعز وضواحيها يعرضون باستمرار إلى رصاص قناصة مليشيات الحوثي، ما يخلف قتلى وجرحى بينهم أطفال ونساء.

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