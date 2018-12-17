التعليقات: 0

الأردن والصندوق السعودي للتنمية يوقعان اتفاقية‎ لجدولة 19 قرضا

الأردن والصندوق السعودي للتنمية يوقعان اتفاقية‎ لجدولة 19 قرضا
weam.co/561139
متابعات - الوئام

أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية أن الحكومة الأردنية والصندوق السعودي للتنمية، وقعا اتفاقية يقوم بموجبها الصندوق بجدولة 19 قرضا مستحقة على الحكومة الأردنية، بقيمة 114 مليون دولار لمدة 20 عاما منها 5 سنوات فترة سماح.

وأضافت الوزارة الأردنية، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الجانبين الأردني والسعودي وقعا على اتفاقية تمكن الحكومة الأردنية من الصرف مباشرة على المشاريع الممولة من منحة المملكة العربية السعودية المقدمة في إطار المنحة الخليجية للأردن، بسقف 20 مليون دولار، يتم تغذيته عند وصول رصيد الحساب إلى 5 ملايين دولار من خلال حساب لدى البنك المركزي.

روابط ذات صلة

الملك سلمان ورئيس الحكومة التونسية يحضران توقيع اتفاقيتين ومذكرة تفاهم بين المملكة وتونس

الملك سلمان ورئيس الحكومة التونسية يحضران توقيع اتفاقيتين ومذكرة تفاهم بين المملكة وتونس

الجيش الأردني ينفي بيع أي أراضٍ مسجلة باسمه

الجيش الأردني ينفي بيع أي أراضٍ مسجلة باسمه

رئيس وزراء الأردن يلغي قرار “الأوقاف” بمنع مكبرات الصوت في الأذان

رئيس وزراء الأردن يلغي قرار “الأوقاف” بمنع مكبرات الصوت في الأذان

افتتاح مشروع المجمع السكني السعودي لمعهد أيوب الطبي في باكستان

افتتاح مشروع المجمع السكني السعودي لمعهد أيوب الطبي في باكستان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>