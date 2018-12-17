الأردن والصندوق السعودي للتنمية يوقعان اتفاقية‎ لجدولة 19 قرضا

متابعات - الوئام

أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية أن الحكومة الأردنية والصندوق السعودي للتنمية، وقعا اتفاقية يقوم بموجبها الصندوق بجدولة 19 قرضا مستحقة على الحكومة الأردنية، بقيمة 114 مليون دولار لمدة 20 عاما منها 5 سنوات فترة سماح.

وأضافت الوزارة الأردنية، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الجانبين الأردني والسعودي وقعا على اتفاقية تمكن الحكومة الأردنية من الصرف مباشرة على المشاريع الممولة من منحة المملكة العربية السعودية المقدمة في إطار المنحة الخليجية للأردن، بسقف 20 مليون دولار، يتم تغذيته عند وصول رصيد الحساب إلى 5 ملايين دولار من خلال حساب لدى البنك المركزي.