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فايز المالكي يرد: النفاق ليس كل العمر… وعمل الخير لا يحتاج لشهادة

فايز المالكي يرد: النفاق ليس كل العمر… وعمل الخير لا يحتاج لشهادة
weam.co/561140
متابعات - الوئام

رد الفنان فايز المالكي، الشهير بشخصية مناحي، لأول مرة على اتهمات طالته خلال الفترة الماضية بعدما نشر صورا خلال قيامه بأعمال خيرية.

وقال المالكي، أثناء استضافته على قناة روتانا خليجية، إن “من ينافق يمكن أن ينافق يومًا أو يومين، وليس كل هذا العمر.. ومن رحمة الله عليّ أنني مستمر في هذا المجال منذ سنين”.

وأضاف “خرجت بالحالات الإنسانية من الخفاء إلى العلن، بعد أن كثرت الحالات، وصار الطلب أكثر من العرض، وصرت بمجرد أن أعلن عن حالة على تويتر أجد من يتكفل بها من أهل الخير في ساعات”

وتابع المالكي إأن “العمل الإنساني لا يحتاج إلى “بهرجة”، ولا الحصول على شهادة، أو غطاء اجتماعي، ولا يحتاج لامتلاك أموال طائلة في البنوك، العمل الخيري يحتاج فقط إلى إنسان لديه قلب يحس بالآخرين”.

وعن مسلسله الأخير كشف “لم أستلم أتعاب مسلسلي الأخير حتى الآن، وداود الشريان فجأة قال: من 12 مليون بأعطيكم مليون واحد”.

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