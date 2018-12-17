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بتسجيل هاتريك في شباك ليفانتي

ميسي يواصل أرقامه القياسية ويقترب من رونالدو

ميسي يواصل أرقامه القياسية ويقترب من رونالدو
weam.co/561145
الرياض- الوئام:

واصل لاعب فريق برشلونة ليونيل ميسي، تألقه بتسجيل ثلاثة أهداف “هاتريك” في شباك ليفانتي أمس الأحد، لحساب الجولة الـ17 من الدوري الإسباني، وبعد هذه الثلاثية وصل ميسي لهدفه رقم 50، في عام 2018، لتكون هذه السنة الثامنة في آخر 9 سنوات، التي يصل فيها إلى هذا العدد أو أكثر، مع برشلونة والمنتخب الأرجنتيني، وفقًا لشبكة “أوبتا”.

كما وصل اللاعب الأرجنتيني بهذه الثلاثية، إلى الهاتريك رقم 43، في تاريخه مع برشلونة، في كل البطولات، وأصبح “البرغوث” على بُعد هاتريك واحد، من معادلة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، صاحب الرقم القياسي في عدد الثلاثيات مع فريق إسباني، على مدار التاريخ، برصيد 44 مرة، عندما كان لاعبا لريال مدريد، حسبما ذكرت شبكة “سكواكا” للإحصائيات.

‏وأحرز نجم فريق برشلونة في ثمان من اخر تسع سنوات، (+50) هدف مع النادي والمنتخب وذلك على النحو التالي:
‏2010: 60
‏2011: 59
‏2012: 91
‏2013: 45
‏2014: 58
‏2015: 52
‏2016: 59
‏2017: 54
‏2018: 50

كما واصلت شبكة أوبتا إحصاءاتها عن اللاعب، حيث يعتبر ميسي، في عام 2018 هو أكثر من سجل مع النادي والمنتخب بـ 50 هدف، وأكثر من سجل مع النادي بـ 46 هدف، وأكثر من صنع في اوروبا بـ 23 صناعة.

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