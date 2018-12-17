معالج برازيلي متهم باغتصاب 300 امرأة يسلم نفسه للشرطة

برازيليا - الوئام:

قالت وسائل إعلام برازيلية أن المعالج الروحاني الذي تتهمه أكثر من 300 امرأة باعتداءات جنسية قد سلم نفسه للشرطة بعد يوم من اعتباره هاربا من العدالة.

واضافت وسائل الإعلام إن جواو تيشيرا دي فاريا الذي ذاع صيته بعدما أذاعت الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري تقريرا عن أساليبه العلاجية عام 2013، استسلم للسلطات في طريق سريع بمنطقة أبادجانيا.

وكان قاض أصدر يوم الجمعة الماضية أمر اعتقال بحق دي فاريا وأمهله حتى ظهر أمس الأول السبت لتسليم نفسه، وبعدما أحجم عن تسليم نفسه في الموعد المحدد، أعلنت السلطات أنه هارب.

وجذب دي فاريا اهتمام آلاف البرازيليين والأجانب بمركزه للعلاج الروحاني في منطقة أبادجانيا، ونفى الرجل التهم عندما زار مركزه وتحدث لحشد من أتباعه.

وقال المحامي الموكل بالدفاع عنه، أمس الأول السبت، إن دي فاريا سيسلم نفسه وسيقدم طعنا، اليوم الإثنين.

ويواجه دي فاريا (76 عاما) تهمة الاغتصاب التي تصل عقوبتها إلى السجن 10 أعوام، وقد تزيد إلى السجن 15 عاما في حالة إدانته باغتصاب شخص ضعيف.