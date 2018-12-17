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مع اطراد التقدم والازدهار

«القيادة» تهنئ رئيس النيجر بذكرى إعلان الجمهورية لبلاده

«القيادة» تهنئ رئيس النيجر بذكرى إعلان الجمهورية لبلاده
weam.co/561163
الرياض- الوئام:

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية النيجر الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وأشاد – أيده الله – بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعي الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

من جهة اخرى بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية لبلاده.

وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية النيجر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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