“الشورى” مستنكرا موقف مجلس الشيوخ الأمريكي: أبناء المملكة يرفضون التعرض لقيادتها أو سيادتها

الرياض - الوئام:

استنكر مجلس الشورى، في جلسته المنعقدة اليوم، موقف مجلس الشيوخ الأمريكي المبني على ادعاءات واتهامات لا أساس لها من الصحة وتدخله في الشأن السعودي الداخلي.

وشدد المجلس على أن أبناء المملكة يرفضون بشكل قاطع التعرض لقيادتهم المتمثلة في خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده أو النيل من سيادتها أو التعرض لمكانتها.

مؤكدا أن المملكة تحظى بمكانة كبيرة في قلوب العرب والمسلمين لرعايتها الحرمين الشريفين ودورها السياسي والاقتصادي والإنمائي والإغاثي الداعم في المنطقة والعالم.

وأوضح مجلس الشورى أن دور المملكة في كبح شرور الإرهاب من أهم الأعمال التي ساعدت العالم في التقليل من آثاره، مبينا أنها أرست نهجاً جديداً في مكافحة الإرهاب على الصعيد العسكري والتمويلي والفكري ، إضافة إلى دورها في التبادل المعلوماتي الاستخباري بشأن العمليات الإرهابية.

لافتا إلى أن موقف مجلس الشيوخ الأمريكي لا يعبر عن دور المجالس البرلمانية في تعزيز علاقات الصداقة بين الدول سواء على الصعيد الرسمي أو الشعبي.

وحذر المجلس أنه لا يمكن أن تكون تجاذبات السياسة الأمريكية الداخلية مجالا للزج بدولة بحجم المملكة في أتونها بما يؤثر على العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين الصديقين.