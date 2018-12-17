استقرار النفط رغم ضغوطات فائض المعروض والمخاوف الاقتصادية

الوئام - وكالات

استقرت أسعار النفط، اليوم، بعد أن تراجعت 2% في الجلسة السابقة، لكنها ظلت تحت ضغط وسط تباطؤ اقتصادات كبرى ومخاوف من تخمة في المعروض.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 60.31 دولار للبرميل، مرتفعة 3 سنتات، بما يوازي 0.05% على سعر آخر إغلاق.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50.27 دولار، مرتفعا 7 سنتات أو 0.14%.

ومازال النمو المستمر لإنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة يضغط على أسعار النفط بينما يشكك المحللون في أن يكون الخفض المزمع للانتاج الذي تقوده منظمة أوبك كافيا لإعادة التوازن للسوق.

واتفقت “أوبك” وحلفاؤها بقيادة روسيا على خفض الإنتاج في يناير المقبل، على أن تجري مراجعة الخطوة في اجتماع أبريل الماضي.

وتراجعت المعنويات تجاه النفط وفئات الأصول الأخرى، نتيجة زيادة المخاوف إزاء ضعف النمو في أسواق كبري مثل الصين وأوروبا.