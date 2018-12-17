استئصال ورم بالدماغ لسيدة نيجيرية بمدينة الملك عبد الله الطبية

مكة المكرمة – الوئام - حجب العصيمي:

نجح فريق طبي متخصص بقسم جراحة المخ والأعصاب، بمدينة الملك عبد الله الطبية بالعاصمة المقدسة، في استئصال ورم بالدماغ لسيدة نيجيرية بالعقد الخامس من عمرها، في عمليه نوعيه ومعقدة، تعد من أعقد عمليات جراحة المخ والأعصاب وقاع الجمجمة.

وأوضح الفريق الطبي أن المدينه الطبية استقبلت حاله تم تحويلها من أحد مستشفيات مكة المكرمة، وكانت تعاني من آثار ورم صاحبه استسقاء، وزيادة في ضغط الدماغ، أدى إلى الإصابة بعمى، وضغط على جذع الدماغ والمخيخ وأعصاب الدماغ، من العصب الخامس إلى العاشر، وضعف في جميع الأطراف.

وقام الفريق الطبي على الفور بإجراء الفحوصات السريرية والمخبرية وتصوير الدماغ والحبل الشوكي، الذي أظهر بالاضافه الى الورم وجود إستسقاء في الدماغ وأيضا تجمع للسائل الدماغي داخل الحبل الشوكي العنقي.

وأجريت الجراحة تحت إشراف استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، الدكتور محمد غازي عبده، واستشاري مشارك، الدكتور حسين خشيفاتي، واستشاري مساعد، الدكتور يسري الهمص، تم استئصال الورم مع المحافظة على شرايين الدماغ، والأعصاب المحيطة وجذع الدماغ، وتم استخدام المراقبة العصبية أثناء الجراحة من قسم فسيولوجيا الأعصاب وأجهزة الملاحة الجراحية، واستغرقت العملية ما يقارب ١٤ ساعة.