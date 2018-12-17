التعليقات: 0

استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين

الملك سلمان يبحث التعاون الثنائي مع رئيس مجلس النواب العراقي

الملك سلمان يبحث التعاون الثنائي مع رئيس مجلس النواب العراقي
weam.co/561207
الرياض- الوئام:

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، رئيس مجلس النواب العراقي محمد ريكان الحلبوسي يرافقه عدد من أعضاء المجلس.
وتم خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، وآفاق التعاون الثنائي بين مجلس الشورى ومجلس النواب العراقي.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، ومعالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.

كما حضره من الجانب العراقي، أعضاء مجلس النواب هشام عبد الملك، ونهلة جبار، ونايف مكيف، وشيروان ميرزا، وحسين ماجد، وعلي يوسف، وفالح ساري، وزياد الجنابي، وسفير الجمهورية لدى المملكة الدكتور قحطان الجنابي.

روابط ذات صلة

رابطة العالم الإسلامي تؤكد تأييدها للمملكة بشأن استنكارها لموقف مجلس الشيوخ الأمريكي

رابطة العالم الإسلامي تؤكد تأييدها للمملكة بشأن استنكارها لموقف مجلس الشيوخ الأمريكي

«القيادة» تهنئ رئيس النيجر بذكرى إعلان الجمهورية لبلاده

«القيادة» تهنئ رئيس النيجر بذكرى إعلان الجمهورية لبلاده

الملك وولي العهد يهنئان ملك البحرين بذكرى اليوم الوطني

الملك وولي العهد يهنئان ملك البحرين بذكرى اليوم الوطني

«القيادة» تهنئ رئيس كينيا بذكرى استقلال بلاده

«القيادة» تهنئ رئيس كينيا بذكرى استقلال بلاده

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>