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مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا:

نظام الأسد أعدم 89 لاجئا فلسطينيا منذ اندلاع الصراع ميدانيا

نظام الأسد أعدم 89 لاجئا فلسطينيا منذ اندلاع الصراع ميدانيا
weam.co/561215
الوئام - واس

أعلنت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا في بيان اليوم أن نظام الأسد أعدم ميدانيا 89 لاجئاً فلسطينياً منذ بداية الأحداث الدائرة في سوريا وذلك حتى يوم 15 مارس 2018.

وأكدت مجموعة العمل التي تتخذ من بيروت مقرا لها، أن من بين الذين أعدمهم نظام الأسد 19 لاجئًا في مخيم درعا، و18 لاجئا في مدينة حلب شمال سوريا ، وأعدم 19 لاجئاً في مخيم اليرموك بريف دمشق ، و7 آخرين في حي التضامن بريف دمشق، و5 لاجئين في مخيم الحسينية، ولاجئان في مخيم السيدة زينب، وآخر في مخيم العائدين حماة، ولاجئ في مخيم خان الشيح.

وأشارت المجموعة في بيانها إلى أن باقي الضحايا قد تم إعدامهم في الطرقات والشوارع العامة بعد إلقاء القبض عليهم واختطافهم في ظروف غامضة.

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