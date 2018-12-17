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“مسام” ينتزع 24.075 لغما حوثيا منها 1.123 خلال أول أسبوع من ديسمبر

“مسام” ينتزع 24.075 لغما حوثيا منها 1.123 خلال أول أسبوع من ديسمبر
weam.co/561219
الوئام- واس

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن “مسام” خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2018، انتزاع 43 لغما مضادا للأفراد و393 لغما مضادا للآليات و23 عبوة ناسفة و664 ذخيرة غير منفجرة، ليبلغ إجمالي ما تم نزعه 1.123 لغمًا.

يذكر أن إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع 24.075 لغمًا زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

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