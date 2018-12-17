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للتعريف بأحكام النظام

مؤسسة النقد: تصدر قواعد الترخيص والرقابة لشركات التأمين الأجنبية بالمملكة

مؤسسة النقد: تصدر قواعد الترخيص والرقابة لشركات التأمين الأجنبية بالمملكة
weam.co/561242
الوئام - متابعات

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي، اليوم، صدور قواعد الترخيص والرقابة لفروع شركات التأمين الأجنبية بالمملكة، وإعادة التأمين.

وأوضحت المؤسسة أنه نظرًا لما يشكله قطاع التأمين في المملكة بكونه أحد أهم قطاعات الخدمات المالية التي تواكب مجمل الأنشطة الاقتصادية وتساهم في دعمها والمحافظة على استقرارها، وسعيًا من مؤسسة النقد العربي السعودي للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة الطموحة (2030) لدعم تنمية الاقتصاد الوطني من خلال مبادرات تطوير القطاع المالي، ومن منطلق مواكبة تطورات قطاع التأمين حول العالم وتشجيع المنافسة العادلة؛ تُعلن المؤسسة عن صدور قواعد الترخيص والرقابة لفروع شركات التأمين و/أو إعادة التأمين الأجنبية في المملكة العربية السعودية.

وأُعدت مؤسسة النقد هذه القواعد لتُبيّن وتُفسّر تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية على الفروع الأجنبية التي سيتم الترخيص لها بالعمل في المملكة. ويمكن الاطلاع على هذه القواعد عبر الرابطhttp://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/Pages/InsuranceRulesAndRegulation.aspx

 

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