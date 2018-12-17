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التحالف: جلوس الحوثيين على طاولة التفاوض يعود للضغط العسكري

التحالف: جلوس الحوثيين على طاولة التفاوض يعود للضغط العسكري
weam.co/561246
الوئام- متابعات

أكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، أن جلوس الحوثيين على طاولة التفاوض يعود للضغط العسكري، مشددا على أهمية التزام الميليشيات بما تم الاتفاق عليه في السويد.

وقال خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الإثنين، إن هناك 19 سفينة موجودة حاليا في الموانئ اليمنية، مشيرًا إلى أن الميليشيات تواصل استهداف منازل المدنيين في الحديدة.

وأضاف “المالكي”، أن هناك 509 من الميليشيات الحوثية قتلوا خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يتحملون مسؤولية إلزام الميليشيات بما تم الاتفاق عليه في السويد.

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