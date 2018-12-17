“الإذاعة والتلفزيون” ترد على فايز المالكي: عقودنا تخضع لأنظمة الدولة

الوئام- متابعات

ردت هيئة الإذاعة والتلفزيون، على فايز المالكي، بشأن المنشور عبر حساب برنامج “يا هلا” في تويتر من ما ادعاه على قناة روتانا خليجية بأن رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون فجأة خفض حقوقه من ١٢ مليون الى مليون ونصف، مؤكدة أن جميع عقودها تخضع لأنظمة الدولة في المشتريات وتطبق أحكام الشروط الموقعة مع مورديها.

واستنكرت الهيئة في بيان لها اليوم الإثنين، توسل المالكي بالنشر الإلكتروني والإعلامي لمزاعمه، دون أن يحترم مباشرة القضاء المختص النظر في هذا النزاع، ولم يكتف المالكي بتجاوز المرافعة القضائية بل تجاهل ما أبرمه من شروط تحدد استحقاقه ولم يفصح عن تعارض مطالبته معها.

وأضاف البيان، أن الهيئة تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ونظام مكافحة الرشوة في مادته السابعة التي تحظر الضغط على الموظف العام لإجباره على اتخاذ قرار مخالف للنظام، وذلك حماية للمال العام وحقوق منسوبيها.

وتؤكد الهيئة كذلك على واجب احترام القضاء المختص وتنوه إلى حظر التوسل بالنشر الإعلامي للتأثير على القضاء.