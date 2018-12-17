التعليقات: 0

“الإذاعة والتلفزيون” ترد على فايز المالكي: عقودنا تخضع لأنظمة الدولة

“الإذاعة والتلفزيون” ترد على فايز المالكي: عقودنا تخضع لأنظمة الدولة
weam.co/561250
الوئام- متابعات

ردت هيئة الإذاعة والتلفزيون، على فايز المالكي، بشأن المنشور عبر حساب برنامج “يا هلا” في تويتر من ما ادعاه على قناة روتانا خليجية بأن رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون فجأة خفض حقوقه من ١٢ مليون الى مليون ونصف، مؤكدة أن جميع عقودها تخضع لأنظمة الدولة في المشتريات وتطبق أحكام الشروط الموقعة مع مورديها.

واستنكرت الهيئة في بيان لها اليوم الإثنين، توسل المالكي بالنشر الإلكتروني والإعلامي لمزاعمه، دون أن يحترم مباشرة القضاء المختص النظر في هذا النزاع، ولم يكتف المالكي بتجاوز المرافعة القضائية بل تجاهل ما أبرمه من شروط تحدد استحقاقه ولم يفصح عن تعارض مطالبته معها.

وأضاف البيان، أن الهيئة تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ونظام مكافحة الرشوة في مادته السابعة التي تحظر الضغط على الموظف العام لإجباره على اتخاذ قرار مخالف للنظام، وذلك حماية للمال العام وحقوق منسوبيها.

وتؤكد الهيئة كذلك على واجب احترام القضاء المختص وتنوه إلى حظر التوسل بالنشر الإعلامي للتأثير على القضاء.

 

روابط ذات صلة

فايز المالكي: لم أستلم أتعاب مسلسلي الأخير والشريان فجأة قال أعطيكم مليون من 12 مليون

فايز المالكي: لم أستلم أتعاب مسلسلي الأخير والشريان فجأة قال أعطيكم مليون من 12 مليون

مواطنة تعرض التبرع بمهرها لإنقاذ مريض

مواطنة تعرض التبرع بمهرها لإنقاذ مريض

حصريا.. “عوالم خفية” لعادل إمام على التليفزيون السعودي

حصريا.. “عوالم خفية” لعادل إمام على التليفزيون السعودي

المتحدث باسم “الإسكان”: المنزل المتصدع لا يتبعنا

المتحدث باسم “الإسكان”: المنزل المتصدع لا يتبعنا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>