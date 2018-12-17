انتهاكات نظام الملالي تتوالى.. الأمن الإيراني يعتقل العمال المطالبين بحقوقهم في الأهواز

الوئام- متابعات

واصل نظام الملالي انتهاكاته بحق عمال مجمع الصلب في الأهواز، الذين يطالبون بحقوقهم بعد تأخر رواتبهم لعدة أشهر، وشنت قوات الأمن الداخلي الإيراني، حملات اعتقال بحق العمال، استمرت حتى ظهر اليوم الإثنين.

وأعلنت مصادر المقاومة الإيرانية، أن 28 شخصًا تم اعتقالهم وهم: میثم علي قنواتي، عیسى مرعي، أمین علواني، مرتضی أکبریان، طارق خلفي، مسعود عفري، جعفر سبحاني، مصطفی عبیات، غریب حویزاوي، کریم سیاحي، حامد باصري، حافظ کنعاني، حامد جودکي، حسین داودي، کاظم حیدري، یاسر إبراهیمیان، مجید جنادلة، کوروش إسماعیلي، علي عقبى، محسن بلوطي، محمد بور حسن، محسن بهباتي، سید حبیب طباطبائي، جاسم رومزي، علی اتمامي، سید علي جواد پور، جواد غلامي، عبدالرضا دستي.