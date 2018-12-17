القبض على خادمة ابتزت عائلة بنشر صور وفيديوهات في الخرج

تمكنت دوريات الأمن في محافظة الخرج من الإطاحة بخادمة “إثيوبية” مخالفة لنظام الإقامة والعمل، حاولت ابتزاز أم وبناتها بنشر صور ومقاطع فيديو لهنّ إن لم يرضخن لمطالبها المتمثلة بتسليمها مبلغ 5000 ريال.

يشار إلى أنّ هذه العائلة والتي تقيم في مدينة الخرج كانت قد استأجرت خادمة بنظام “الراتب الشهري” منذ أشهر، وعقب انتهاء فترة عملها معهم بمدة من الزمن عاودت “الخادمة الإثيوبية” التواصل مع العائلة، وتحديدًا مع الأم، طالبة منها تسليمها مبلغ 5000 ريال مقابل عدم نشر صورٍ ومقاطع فيديو قامت بتصويرها للأم وبناتها أثناء فترة عملها لديهنّ.

فما كان من الأم إلا أنّ قامت برفع بلاغ إلى الدوريات الأمنية بمحافظة الخرج التي تفاعلت سريعًا مع بلاغها، وقامت بإعداد خطة مُحكمة للإطاحة بالخادمة المبتزة.

وقامت الخطة على تواصل الأم مع الخادمة، والرضوخ لمطالبها، ليتم تحديد موعد لتسليم الخادمة المبلغ المحدد في أحد المواقع داخل المحافظة. وعند وصول الخادمة للموقع طلبت الأم منها جهاز الجوال لحذف الصور ومقاطع الفيديو؛ لتقوم فرق الدوريات الأمنية السرية الموجودة بالقبض على الخادمة الإثيوبية ومرافقَيْها، وكانا رجلَين من ذات الجنسية مخالفَين لنظام الإقامة والعمل. وتم تسليمهم جميعًا للجهات المختصة تمهيدًا لإيقاع أقصى العقوبات عليهم.