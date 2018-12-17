ضبط 550 مخالفة لنظام الإقامة والعمل في حملات تفتيشية لـ”عمل الدمام” (صور)

الدمام- الوئام- حجب العصيمي

نفذ مكتب عمل الدمام خلال الأسبوع الماضي، وبمشاركة قوة الحملات الأمنية المشتركة، وأمانة المنطقة الشرقية ممثلة ببلدية الدمام، والدوريات الأمنية، ووزارة التجارة والاستثمار، والهيئة العامة للزكاة والدخل، والمرور، حملات تفتيشية استهدفت محالات المستلزمات النسائية والاتصالات وقطاع الفنادق والشقق المفروشة والمراكز الطبية والمطاعم، شملت عدة مواقع متفرقة بالدمام، للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بنظام العمل واللوائح والقرارات المنظمة للسوق.

وأسفرت هذه الحملات عن ضبط 550 مخالفة لنظام الإقامة والعمل، بواقع 4 مخالفات لقرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية وتوطينها، و32 مخالفة للمادة 39، و36 مخالفة للمادة 36 وفيما يخص وزارة الداخلية أسفرت عن ضبط 523 مخالف لنظام الإقامة وفيما يخص الأمانة تم ضبط 30 مخالفة لممارسة نشاط بغير ترخيص ومخالفات نظافة ووجود أطعمة فاسدة وفيما يخص المرور أسفرت عن 17 مخالفة.

وأشار مدير مكتب عمل الدمام، عمير الزهراني، إلى أن المخالفات التي ضبطت من الفرق التفتيشية تمثلت بمخالفات المادة 36 المتعلقة بالمهن التي يحظر على غير السعوديين العمل بها، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق هؤلاء المخالفين، وكذلك مخالفات المادة 39 حيث وجود مخالفات بشكل كبير في عدد من المراكز والمحلات.

وأكد “الزهراني”، أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة مكتب عمل الدمام لتنفيذ قرارات تأنيث محال المستلزمات النسائية وتوطينها وتوطين قطاعات الأخرى ومخالفين نظام الإقامة والتأكد من التقيد بالأنظمة لجميع القطاعات والأنشطة وعدم التهاون في تطبيق الأنظمة واللوائح على المخالفين.