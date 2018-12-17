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تعرف إلى الكلمة التي بحث العالم عنها في 2018

تعرف إلى الكلمة التي بحث العالم عنها في 2018
weam.co/561284

ارتفعت نسبت البحث عن كلمة “العدالة” خلال 2018 بنسبة تزيد 70% عن العام الماضي، وفقا لما ذكرته شركة نشر أمريكية.

شركة “ميريان ويبستر”، قالت في بيان لها، إن “العدالة” كانت أكثر كلمة بحث عنها الناس على موقعها خلال العام الجاري، مانحة إياها لقب “كلمة العام”.

وأشارت إلى أن البحث عن كلمة “العدالة” (Justice) كان أكثر من العام الماضي بنسبة 74%.

وفسرت “ميريام ويبستر” اختيارها، أن مفهوم العدالة كان محور العديد من المناقشات القومية الأمريكية هذا العام، بما في ذلك العدالة العرقية والعدالة الاجتماعية والعدالة الاقتصادية.

وقالت: “كانت أخبار هذا العام تتضمن العديد من القصص التي تنطوي على تقسيم داخل الفرع التنفيذي للحكومة المسؤولة عن إنفاذ القوانين، موضحة أن وزارة العدل، يشار إليها أحيانا ببساطة باسم “العدالة”.

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