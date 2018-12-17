قطر تلمح إلى احتمالية رفض قرار “فيفا” برفع عدد منتخبات كأس العالم 2022

ألمحت قطر، اليوم، إلى احتمالية رفض قرار “فيفا” برفع عدد المنتخبات في المونديال 2022.

وقال مسئول في اللجنة المنظمة لكأس العالم في قطر، اليوم، إن الدوحة لن تتخذ قرارا بشأن توسيع الفرق المشاركة بالمونديال إلى 48 فريق بدلا من 32 حتى الاطلاع على تفاصيل الدراسة التي يجريها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وقال رئيس الفيفا جياني انفانتينو الاسبوع الماضي، إن معظم الاتحادات الوطنية لكرة القدم تؤيد قرار زيادة الفرق المشاركة بالبطولة، متوقعا اتخاذ قرار في هذا الشأن بحلول مارس، وفقا لشبكة “يورو نيوز”.

وأضاف ناصر الخاطر مساعد الأمين العام للجنة العليا للمشاريع أن فيفا يعد الآن دراسة جدوى حول زيادة الفرق وأن الأمر في مرحلة المشاورة، مشيرا إلى أن بلاده ليس لديها أي تفاصيل حول الدراسة.

وتوقع الخاطر أن تشمل الدراسة جوانب المواعيد والأماكن المطلوبة ومواقع التدريب وعدد المباريات في اليوم الواحد وغيرها من الأمور التنظيمية، مشيرا إلى أن الدوحة وافقت على تنظيم كأس العالم 2022 الذي يضم 32 فريقا، موضحا أن القرار يجب أن يتخذ في النهاية بالمشاورة مع الدوحة و”فقط إذا وافقت قطر”، على حد تعبيره.

وبسؤاله عن الدول التي يمكن أن تساعد قطر في تنظيم المونديال رد قائلا “من هو على استعداد بالفعل خلال 4 سنوات؟”، مضيفا “عليك أن ترى الملاعب ومواقع التدريب المتوافقة مع الفيفا والبنية التحتية .. هذه أشياء يجب مناقشتها أولا”.