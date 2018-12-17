البنتاغون يكذب أردوغان بشأن “ضوء ترامب الأخضر” للعملية العسكرية شمال سوريا

متابعات - الوئام

قال الكولونيل روبرت مانينغ، المتحدث باسم الدائرة الإعلامية في وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، الاثنين، إن القادة العسكريين الأمريكيين اطلعوا على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن الردود الإيجابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الحرب العسكرية التركية شمال سوريا، وقرروا عدم التعليق عليها، كون أردوغان نقل مواقف عن الرئيس دونالد ترامب لا علم للبنتاغون بها.

وشدد مانينغ على أن البنتاغون يرى مخاطر مقلقة في ما لو قرر القادة الأتراك شن عمل عسكري بري للتوغل داخل سوريا.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الإثنين إنه عازم على “التخلص” من المقاتلين الأكراد في شمال سوريا إذا لم يرغمهم الأمريكيون على الانسحاب.

ويأتي هذا التهديد الجديد لأردوغان بعد ثلاثة أيام من محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب وافق خلالها الرجلان على التعاون في شكل “أكثر فاعلية” في شمال سوريا.

وقال أردوغان في كلمة القاها بمدينة قونية “لقد تحدثت إلى ترامب. على الإرهابيين الانسحاب من شرق الفرات وإذا لم يرحلوا فسنتخلص منهم”.

وجرت المحادثة الهاتفية الجمعة بعدما أعلن أردوغان الأربعاء أنه سيطلق عملية جديدة “في الأيام المقبلة” ضد مواقع وحدات حماية الشعب الكردية شرق الفرات في شمال سوريا.

وتدعم واشنطن عناصر وحدات حماية الشعب في مواجهة تنظيم داعش، لكن أنقرة تعتبرهم منظمة “إرهابية” مرتبطة بحزب العمال الكردستاني.

وجدد أردوغان الإثنين تهديداته رغم تحذيرات واشنطن.