الأسهم السعودية تضيف 22 مليار ريال لقيمتها السوقية

متابعات - الوئام

ارتفعت الأسهم السعودية بنحو 60 نقطة بنسبة 0.76 في المائة لتغلق عند 7968 نقطة، وزادت من قيمتها السوقية بنحو 22 مليار ريال لتصل إلى 1.9 تريليون ريال.

وجاء الارتفاع بدعم من القطاعات القيادية على رأسها “المصارف”، واستطاع المؤشر العام التفوق على جميع المتوسطات القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل، حيث أصبح أعلى من متوسط 200 يوم الذي يتداول عند 7944 نقطة ويشكل حاجز دعم مهما للحفاظ عليه في الجلسات المقبلة لتزيد شهية المخاطرة ويتزايد نشاط السوق خاصة مع تحسن أسعار النفط واقتراب انضمام المؤشر المحلي للمؤشرات الدولية الذي يصاحبه سيولة أجنبية مرتقبة. إضافة إلى قرب موسم التوزيعات النقدية السنوية.

وتسعى السوق حاليا إلى الوصول إلى مستويات 8050 – 8070 نقطة وتجاوزها يعزز الوصول إلى أعلى مستويات هذا العام عند 8400 – 8500 نقطة.

ووفقا للمؤشرات، افتتح المؤشر العام عند 7908 نقاط، واتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 7972 نقطة رابحا 0.8 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر عند 7968 نقطة رابحا 60 نقطة بنسبة 0.76 في المائة. وارتفعت السيولة 29 في المائة بنحو 726 مليون ريال لتصل إلى 3.2 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 26 ألف ريال. بينما زادت الأسهم المتداولة 1 في المائة بنحو 1.1 مليون سهم متداول لتصل إلى 136 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 0.25 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 14 في المائة بنحو 15 ألف صفقة لتصل إلى 124 ألف صفقة.