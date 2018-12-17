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مكتب المبعوث الأممي في اليمن: اللجنة المسؤولة عن اتفاق الحديدة تبدأ عملها الليلة

مكتب المبعوث الأممي في اليمن: اللجنة المسؤولة عن اتفاق الحديدة تبدأ عملها الليلة
weam.co/561294
متابعات - الوئام

أعلن مكتب المبعوث الأممي في اليمن، الاثنين، أن اللجنة المسؤولة عن اتفاق الحديدة تبدأ عملها الليلة.

قال وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، الأحد، إن سريان اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، غربي البلاد، يبدأ فجر الثلاثاء القادم.

وأضاف اليماني، في مقابلة تلفزيونية بثتها قناة “اليمن” الفضائية الرسمية، أن الاتفاق يقضي “بانسحاب كل المليشيات الحوثية من موانئ الحديدة”.

ولفت إلى أن “القوات الحكومية ستنسحب إلى الأطراف الجنوبية والشرقية من المدينة”.

وأشار الوزير اليمني إلى أن وقف إطلاق النار يبدأ في الساعة صفر من يوم 18 (الثلاثاء) من الشهر الجاري.

وقال اليماني إن الموانئ ستدار من قبل سلطات موانئ البحر الأحمر بحالتها في عام 2014، وليست السلطات المستحدثة.

وأضاف أنه “يحق للدولة إعادة الكوادر التي تم إبعادها (من قبل الحوثيين) وإحلال المليشيات بدلاً عنها”.

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