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الفالح يناقش مشروعات تكرير مشتركة مع ريلاينس الهندية

الفالح يناقش مشروعات تكرير مشتركة مع ريلاينس الهندية
weam.co/561308

 قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن شركة ريلاينس الهندية المشغلة لأكبر مجمع للتكرير في العالم ستستكشف مع المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، استثمارات مشتركة في قطاعي التكرير والبتروكيماويات في البلدين.

وذكر الفالح في تغريدة أنه التقى بموكيش أمباني رئيس مجلس إدارة شركة ريلاينس للصناعات وناقشا فرص الاستثمار المشتركة والتعاون في قطاعات البتروكيماويات والتكرير والاتصالات في البلدين.

وتصل الطاقة الإنتاجية الإجمالية لمصفاتي ريلاينس النفطيتين في غرب الهند إلى 1.4 مليون برميل من الخام يوميا. ووضعت الشركة هدفا لزيادة الطاقة الإنتاجية بمقدار 600 ألف برميل يوميا.

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