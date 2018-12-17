ديلي كولر: قطر تغازل واشنطن بمليار دولار لنخبة الجامعات الأمريكية

متابعات - الوئام

كشف موقع “ديلي كولر” وثائق تؤكد أن قطر منحت مليار دولار إلى نخبة من الجامعات الأمريكية منذ عام 2011، طبقا لبيانات وزارة التعليم، في محاولة لكسب ود واشنطن.

وأشار الموقع الأمريكي إلى أن مؤسسة قطر رفعت دعوى قضائية ضد المدعي العام لتكساس في 12 أكتوبر، لإخفاء معلومات متعلقة بـ225 مليون دولار قدمتها لجامعة “تكساس إيه أند إم” منذ عام 2011.

وفوضت الدوحة شركة محاماة كبرى، لتولي أمر الدعوى المرفوعة من قبل أحد الباحثين بالكشف عن المعلومات المتعلقة بالتمويل الأجنبي، داخل الجامعة.

وقال الموقع الأمريكي إن جامعة جورج تاون حازت على النصيب الأكبر من أموال الدوحة، وأن الجامعة رفضت الإفصاح عن معلومات أساسية بشأن التمويل القطري ومدى التأثير على عملية الاستقلال الأكاديمي.

ويشير تقرير الموقع الأمريكي إلى أن الدوحة تحاول غسل سمعتها لدى الغرب، فيما تعتبر جامعة جورج تاون أفضل وسيلة لتحقيق ذلك، ووفقا للمؤشرات المسربة فقد حصلت الجامعة على نحو 333 مليون دولار من قطر منذ عام 2011، وهو مبلغ أكبر مما تلقته أي مدرسة أمريكية من دولة أجنبية.

تعلم الدوحة جيدا، وفقا للموقع الأمريكي، أن جامعة جورج تاون قرب وزارة الخارجية الأمريكية، وعادة ما تستعين مجموعات صناعة السياسات بخبرائها، وعبر الأموال القطرية تمكنت جورج تاون من تأسيس فرع آخر لها داخل قطر، وقالت الجامعة عبر موقعها إن جامعة جورج تاون قطر هي فرع إضافي لها، ومقره المدينة التعليمية في الدوحة.