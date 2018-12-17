البحرين: موقف مجلس الشيوخ يسيء لعلاقات أمريكا مع دول المنطقة

أكدت البحرين تضامنها التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في موقفها تجاه ما صدر مؤخراً من مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة الأمريكية الذي يستند إلى ادعاءات غير صحيحة ويعد تدخلاً مرفوضاً في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية، ويسيء إلى علاقات الولايات المتحدة الأمريكية الاستراتيجية والقوية مع دول المنطقة.

وجددت البحرين، في بيان رسمي الإثنين، عميق تقديرها للجهود الكبيرة والإسهامات الدؤوبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العريية السعودية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في إرساء الأمن والسلام وتعزيز التنمية في مختلف دول العالم، ومواصلة الدور القيادي التاريخي الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية على كافة الأصعدة العربية والإسلامية والدولية، بما اختصها الله تعالى من مكانة رفيعة وهيأ لها من قيادة حكيمة وبما تمثله من ثقل سياسي واقتصادي، جعلها الركيزة الأهم لتحقيق الاستقرار الشامل في المنطقة وفي العالم أجمع، والداعم الأقوى للجهود الرامية لمكافحة الإرهاب بكل صوره وأشكاله والتصدي بقوة لداعميه ومموليه.

وأشادت البحرين بالمواقف المسؤولة والجهود الكبيرة للرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة ومبادراته المتواصلة في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والسلام في المنطقة، والتزامه بالعمل المشترك مع الحلفاء بما يعكس قوة ومتانة علاقات الصداقة والحرص المتبادل على تعزيز التحالف الاستراتيجي لضمان تجاوز كافة التحديات.