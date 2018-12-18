ضبط مواطن بحيازته 11 ألف حبة مخدرة كبتاجون بالحدود الشمالية

عرعر - الوئام - طارق قمقوم

تمكنت دوريات القوات الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الحدود الشمالية، اليوم، من ضبط 11 ألفا و803 أقراص إمفيتامين (كبتاجون) أثناء محاولة نقلها في مركبة خاصة، حيث تم القبض على سائق المركبة وإيقافه، وتحريز المضبوطات، وإحالة القضية للنيابة العامة.

وصرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الحدود الشمالية بأنه وفي إطار تنفيذ مهام الجهات الأمنية في تنفيذ الأنظمة، تمكنت دوريات القوات الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الحدود الشمالية صباح هذا اليوم الاثنين ١٠/ ٤ / ١٤٤٠هـ من ضبط ( ١١٨٠٣ ) أقراص إمفيتامين (كبتاجون ) أثناء محاولة نقلها في مركبة خاصة، حيث تم القبض على سائق المركبة وإيقافه، وتحريز المضبوطات، وإحالة القضية للنيابة العامة.