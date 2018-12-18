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مصدر مسؤول بالحديدة: ميليشيات الحوثي لم تلتزم بوقف إطلاق النار

مصدر مسؤول بالحديدة: ميليشيات الحوثي لم تلتزم بوقف إطلاق النار
weam.co/561328
متابعات - الوئام

أفاد مصدر مسؤول بمدينة الحديدة، اليوم الاثنين، بأن ميليشيا الحوثي لم تلتزم بإعلان وقف إطلاق النار، وفقا لقناة العربية.

وكشفت مصادر عسكرية مطلعة، لقناة سكاي نيوز، أن الحوثيين يخرقون وقف إطلاق النار في بعض أحياء الحديدة، وأضافت أن قصفا مدفعيا من أحياء تقع تحت سيطرة الحوثيين على مواقع القوات المشتركة جنوبي الحديدة.

وأكد وكيل محافظة الحديدة، في تصريحات لقناة العربية، إن ميليشيات الحوثي خرقت الهدنة منذ بدء دخولها حيز التنفيذ.

وأعلنت الحكومة الشرعية اليمنية دخول اتفاق وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة ومواني الحديدة والصليف وراس عيسى حيز التنفيذ منتصف ليل الاثنين، وأكدت التزامها بتنفيذ القرار الذي تم الاتفاق عليه بمفاوضات السويد.

وأصدر الحكومة الشرعية اليمنية أوامر بإيقاف إطلاق النار في قيادة المنطقة العسكرية الرابعة و قيادة محور الحديدة ابتدأ من الساعة 12 من مساء الاثنين بالتوقيت اليمني (التاسعة بتوقيت غرينتش).

ويشمل قرار الحكومة اليمنية بوقف إطلاق النار المناطق التي جاءت في اتفاق السويد وهي محافظة ومدينة الحديدة ومواني الحديدة والصليف وراس عيسى.

وكان مكتب المبعوث الأممي في اليمن قد قال إن اللجنة المسؤولة عن اتفاق الحديدة تبدأ عملها الليلة.

وأعلن مصدر في الأمم المتحدة أن موعد الهدنة في الحديدة غرب اليمن هو منتصف ليل الاثنين- الثلاثاء، رغم أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه الخميس الماضي ينص على وقف فوري لإطلاق النار.

وقال المصدر، مشترطاً عدم الكشف عن هويته لوكالة “فرانس برس”، إن تحديد منتصف الاثنين الثلاثاء موعداً لتطبيق الاتفاق يأتي لأسباب “مرتبطة بالعمليات”، في وقت تشهد الحديدة خرقاً للاتفاق من جانب الحوثيين، حيث وقعت اشتباكات عنيفة فيها.

وكان وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، قال في مقابلة تلفزيونية مساء الأحد إن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ منتصف ليل الاثنين الثلاثاء.

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