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البيت الأبيض: ترامب لم يقل لأردوغان إنه سيسلم غولن

البيت الأبيض: ترامب لم يقل لأردوغان إنه سيسلم غولن
weam.co/561338
متابعات - الوئام
كشف مسؤول بالبيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يلتزم خلال اجتماع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أثناء قمة مجموعة العشرين قبل أسبوعين، بتسليم رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن.

وقال المسؤول الكبير، وفقا لقناة سكاي نيوز “أثناء اللقاء مع الرئيس أردوغان خلال قمة مجموعة العشرين، لم يلتزم الرئيس بتسليم فتح الله غولن”.

ويواجه غولن منفى اختياريا بولاية بنسلفانيا، ويتهمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتدبير محاولة انقلاب عسكري ضده عام 2016، فيما ينفي غولن الاتهام.

في حين وجهت محكمة أمريكية لشريك تجاري سابق لمايكل فلين، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تهما بممارسة ضغوط سرية بهدف ضمان تسليم رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله غولن إلى أنقرة.

ورد في عريضة اتهام تم الكشف عنها، الاثنين، أن محكمة في فرجينيا وجهت تهمتين جنائيتين إلى شريك فلين السابق، بيغان رافيقيان، إحداهما التآمر للعمل لحساب حكومة أجنبية، وفقا لوكالة رويترز.

واتهمت العريضة أيضا أكيم ألبتكين، وهو رجل أعمال تركي، بالتآمر لتشويه سمعة غولن والتسبب في ترحيله.

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