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سماء غائمة جزئيًا بوسط المملكة

انخفاض درجات الحرارة وهطول أمطار رعدية بجازان وعسير

انخفاض درجات الحرارة وهطول أمطار رعدية بجازان وعسير
weam.co/561339
الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى -انخفاضًا في درجات الحرارة مصحوبًا برياح نشطة على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل فيما تهطل أمطار رعدية على مناطق جازان وعسير والباحة وسماء غائمة جزئيًا على وسط وشرق المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين وقد يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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