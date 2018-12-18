بدء سريان وقف إطلاق النار في الحديدة

الحديدة (اليمن)- الوئام:

قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن الدولي يدرس مشروع قرار يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، تقديم مقترحات بحلول نهاية الشهر، بشأن كيفية مراقبة وقف إطلاق النار الذي اتفق عليه الطرفان المتحاربان في مدينة الحديدة، الميناء الرئيسي في اليمن.

ويبدأ سريان وقف إطلاق النار اليوم الثلاثاء، في الحديدة ووزعت بريطانيا مشروع القرار لدعم الاتفاق على مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً، يوم الإثنين.ولم يتضح متى سيتم طرحه للتصويت.

ويحتاج القرار إلى 9 أصوات مؤيدة وألا تستخدم الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو الصين أو روسيا حق النقض (الفيتو).

وتطلب المسودة التي أطلعت عليها رويترز من جوتيريش تقديم مقترحات بشأن كيف ستدعم الأمم المتحدة اتفاق ستوكهولم بناءً على طلب الطرفين بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، عمليات مراقبة وقف إطلاق النار ونقل قوات الطرفين من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، للصحفيين امس الإثنين، إن عملية المراقبة التي يقودها كاميرت ستقع تحت سلطة جريفيث وأن العمل على التفاصيل اللوجستية والأمنية مستمر.

وقال دوجاريك: ستكون جزءاً من التفويض الحالي لجريفيث … هذه ليست مهمة لحفظ السلام لن تكون مسلحة.

وأردف قائلاً: نتطلع إلى دعم قوي جداً من مجلس الأمن.