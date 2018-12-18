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تحت رعاية الأميرة خلود بنت خالد آل سعود

سيدات الأعمال يحتفلن بنجاح «Business Women» في الرياض

سيدات الأعمال يحتفلن بنجاح «Business Women» في الرياض
weam.co/561345
الرياض- الوئام:

أقيم حفل ضم مجموعة من سيدات الأعمال في مدينة الرياض وذلك ‎بمناسبة نجاح فريق “Business Women”. 

وألقت صاحبة السمو الملكي الأميرة خلود بنت خالد آل سعود حفظها الله راعية الحفل كلمه تحفيزية للمشاركات متوقعة نجاح واستمرارية هذا التجمع النسائي المبدع ليقدم خدماته للمجتمع في إطار مختلف يوافق رؤية ٢٠٣٠، وسيكون بصمة خالده في سماء الوطن.

وقالت مشاركات في الحفل:  إن حروفها كانت من نور سطعت لتستقر في روح كل مشاركة ولصدى عباراتها وكلماتها ما يجعل الحاضرات يقفن لتحيتها بحرارة.

ومن الجدير ذكره أن فريق “Business Women” يعتبر من الداعمين للأسر المنتجة والمراكز النسائية وتم في ختام الحفل تكريم المجموعة لما قدمت من جهود ملموسة في حفل التدشين ووصفتهن الأميرة بأنهن التجمع النسائي الفريد من نوعه والذي يحمل بين أوتاره مجموعة من المبدعات في مجالات مختلفة.

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