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بملتقى التوظيف في حريملاء

غرفة الرياض تعلن عن 150 وظيفة إدارية وفنية

غرفة الرياض تعلن عن 150 وظيفة إدارية وفنية
weam.co/561348
الرياض- الوئام:

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عن طرح 150 وظيفة إدارية وفنية لحملة الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس من خلال ملتقى التوظيف الأول بمحافظة حريملاء .

ومن ضمن الشروط: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وحاصل على شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم أوالبكالوريوس بخبرة أو بدون خبرة والحضور للرجال فقط مؤكدة ان الوظائف مخصصة لسكان محافظة حريملاء وما جاورها.

وسيتم التقديم من خلال ملتقى التوظيف الأول بمبنى قصر الجماعة بجوار فرع غرفة حريملاء يوم الأربعاء القادم 1440/4/12هـ الموافق (2018/12/19م) في تمام الساعة التاسعة صباحاً .

وللمزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي:
https://twitter.com/RiyadhChamber/status/1074286552740708352

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