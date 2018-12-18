تحذير: هذه التطبيقات لا تجلب سوى الإعلانات والتجسس

واشنطن- الوئام:

يقوم الكثير من مستخدمي الهواتف الذكية بتثبيت تطبيقات التنظيف Cleaner أو أدوات إزالة البيانات غير المرغوب فيها بهدف زيادة السعة التخزينية أو تسريع وتيرة عمل نظام التشغيل.

غير أن المكتب الاتحادي لأمان تكنولوجيا المعلومات يرى أن هذه التطبيقات لا تجلب للمستخدم أية منافع، نظراً لأن معظم مبادئ التنظيف وإزالة البيانات المستمدة من عالم الأجهزة المكتبية ليست ضرورية مع الأجهزة الجوالة المزودة بنظام غوغل أندرويد.

وفي أغلب الأحيان فإن تطبيقات تنظيف البيانات أو تطبيقات تحسين نظام التشغيل الأخرى لا تجلب معها سوى الإعلانات، بل قد تقوم هذه التطبيقات أحياناً بالتجسس على بيانات وسلوكيات المستخدم وبيانات الأجهزة، مما يجعلها تطبيقات غير مرغوب فيها.

وينصح الخبراء الألمان بعدم تثبيت أية تطبيقات على الأجهزة الجوال، إلا في حالة الاحتياج إليها فعلا، نظراً لأن كل تطبيق يتم تثبيته على الهاتف الذكي يشكل من حيث المبدأ خطراً أمنياً إضافياً، نظراً لأن كل تطبيق قد ينطوي على ثغرات أمنية.